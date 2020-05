Porto Dragão lança série documental sobre cearenses que vivem da arte

O Porto Dragão, em parceria com a Prodança e o Levante - Teatro de Grupo, estreia nesta quarta-feira (20), às 19h30 o programa “Nós no Batente”, uma série documental de dez episódios que mostra um panorama do viver de arte por meio de entrevistas com grupos do teatro e da dança do Ceará. A cada semana, um episódio será publicado no canal do Youtube do Porto Dragão, apresentando perspectivas, trajetórias, criatividade e impressões sobre os tempos vividos.

Os grupos de teatro convidados são a Cia. Prisma de Artes, entrevistada do primeiro episódio, Pavilhão da Magnólia, Teatro Máquina, Grupo Bagaceira, Grupo Expressões Humanas; e os representantes da dança são os grupos Laboral Crew, N Infinito, Dança Libras, Cia. Dita e Coletivo Yabás. De suas casas, os artistas participam de uma conversa atenta a cada episódio, compartilhando os bastidores criativos e a perspectiva de agora e do futuro nas artes cênicas cearenses.

“O programa “Nós no Batente” é uma iniciativa que dialoga com questões bem atuais”, pondera o Superintendente do Porto Dragão, João Wilson Damasceno. “A primeira é este desafio de viver de arte hoje, nesse Ceará contemporâneo. Uma arte que é resistente, que é uma potência de criação, mas enfrenta diversos desafios. Outra questão é esse contexto que estamos hoje, de distanciamento social, quando a própria produção do programa e a fala dos grupos dialogam com esse momento vivido. E coloca em foco também a necessidade de reinvenção do campo artístico e da gestão cultural, onde a produção de conteúdos digitais é uma pauta que veio para ficar”, completa.

Os episódios contarão com a janela de intérpretes de libras, áudio-descrição, além da opção de legendas disponibilizada no próprio Youtube, reforçando o papel enquanto instituição cultural de democratizar a arte e cultura.

Serviço

Programa “Nós no Batente” com Cia. Primas de Artes

Dia: quarta-feira, 20 de maio

Horário: 19h30

Canal do Porto Dragão no Youtube

@portodragaoce