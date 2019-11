'Porta dos Fundos' leva Emmy Internacional na categoria de Melhor Comédia

Com nove indicações, o Brasil ganhou duas categorias na 47° edição do Emmy Internacional, realizado nesta segunda-feira (25) em Nova York, nos Estados Unidos. O "Especial de Natal Porta dos Fundos" e o documentário "Hack the City" foram os vencedores brasileiros da noite.

O canal Porta dos Fundos levou o Emmy Internacional na categoria Melhor Comédia com o especial "Se beber, não ceie". A sátira mostra os apóstolos de ressaca no dia seguinte à Última Ceia, quando percebem o desaparecimento de Jesus Cristo.

Já a produção documental "Hack the City", que acompanhou a trajetória de personalidades desafiadas a encontrar soluções por meio do design e tecnologia para problemas existentes na capital paulista, foi vitoriosa na categoria Séries de Curtas. O produto foi desenvolvido pela National Geographic.

Três produções da Globo concorreram à premiação nas categorias "Melhor Minissérie/Filme para TV", "Melhor Atriz" e "Melhor Documentário". Entre os indicados estava a série "Se Eu Fechar os Olhos Agora", o documentário "A Primeira Pedra" do Canal Futura e Marjorie Estiano com o papel de Carolina em "Sob Pressão".

O Brasil também concorreu em outras categorias: Raphael Logam, da série "Impuros", da Fox, concorreu a Melhor Ator; "Ópera aberta - Os pescadores de pérolas", da HBO, foi indicado a Melhor Programa de Arte; "1 contra todos", da Fox, concorreu ao prêmio de Série Dramática; Magnífica 70 foi indicado ao melhor Programa de Língua Estrangeira nos Estados Unidos.

O Emmy Internacional reconhece as melhores produções de televisão produzidas e transmitidas fora dos Estados Unidos.

Confira os vencedores da noite (25):

Melhor Programa de Arte

Dance or Die (Holanda) - vencedor

John and Yoko: Above Us Only Sky (Reino Unido)

Michel Legrand, Sans Demi-Mesure (França)

Ópera Aberta - Os Pescadores de Pérolas (HBO e O2 Filmes, Brasil)

Melhor Ator

Haluk Bilginer em Sahsiyet (Turquia) - vencedor

Christopher Eccleston em Come Home (Reino Unido)

Raphael Logam em Impuros (FOX Networks, Brasil)

Jannis Niewöhner em Beat (Alemanha)

Melhor Atriz

Radhika Apte por Lust Stories (Índia)

Jenna Coleman por The Cry (Reino Unido)

Marjorie Estiano por Sob Pressão (TV Globo e Conspiração Filmes, Brasil)

Marina Gera por Orok Tel (Hungria) - vencedora

Comédia

Especial de Natal Porta dos Fundos (Netflix, Brasil) - vencedor

FAM! (Singapura)

Kupa Rashit (Israel)

Workin' Moms (Canadá)

Documentário

A Primeira Pedra (Canal Futura, Grupo Globo, Brasil)

Bellingcat - Truth in a Post-Truth World (Holanda) -vencedor

Louis Theroux's Altered States (Reino Unido)

Witness: India's Forbidden Love (Qatar)

Drama

1 Contra Todos (FOX Networks, Brasil)

Bad Banks (Alemanha)

McMafia (Reino Unido) - vencedor

Sacred Games (Índia)

Programa de Língua Estrangeira nos Estados Unidos

Al Otro Lado del Muro (Estados Unidos)

El Recluso (Estados Unidos)

Falco (Estados Unidos) -vencedor

Magnífica 70 (HBO e Conspiração Filmes, Brasil)

Entretenimento Sem Roteiro

La Voz (Argentina)

Taboo (Bélgica)

The Remix - India (Índia)

The Real Full Monty: Ladies Night (Reino Unido) - vencedor

Série Curta

Dxyz (Coreia do Sul)

Hack The City (FOX Lab e Yourmama, Brasil) - vencedor

Luottomies (Finlândia)

Wrong Kind of Black (Austrália)

Novela

100 Dias Para Enamorarse (Argentina)

La Reina del Flow (Colômbia) - vencedor

The River (África do Sul)

Vidas Opostas (Portugal)

Filme para TV/Minissérie

Se Eu Fechar Os Olhos Agora (TV Globo, Brasil)

Lust Stories (Índia)

Safe Harbour (Austrália) - vencedor

Trezor (Hungria)