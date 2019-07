Por que o pop clichê do Jota Quest abre uma mostra sobre o sertão no Ceará?

Rogério Flausino e a trupe do Jota Quest subiram ao palco montado na Praça do Leão, em Quixadá, para abrir oficialmente a primeira edição da Mostra Sesc de Culturas Sertão Central. No repertório, canções que embalaram gerações, como "Amor Maior", "Só Hoje" e "Do Seu Lado".

A pergunta que fica é: por que é tão relevante considerar que uma banda pop clichê realizou a abertura de um projeto no sertão cearense?

O ano de 2019, em especial, tem colaborado para que a questão ganhe profundidade. Isso porque, inúmeros trabalhos envolvendo o sertão contemplaram outras vertentes dessa zona geográfica (e humana) que pouco dialogam com a estreita visão construída e solidificada nacionalmente.

foram à abertura da Mostra Sesc, em Quixadá, com show do Jota Quest

A paisagem sertaneja, para a literatura contemporânea, por exemplo, passa longe da imagem de árvores retorcidas e gado magro. Nela, escritores feito Mailson Furtado, Jarid Arraes e Bruno Paulino, entre tantos e tantas, naturais de municípios da zona de sertão, utilizam o cenário para falar de outras questões: intimidades, confissões, memória, debates sobre o lugar de fala de mulheres e poetas.

Sertão com literatura e moda

Ainda no campo das letras, o mais importante evento dedicado ao segmento no País, a Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), homenageou neste ano um autor cuja obra-prima fala sobre o… sertão. Também o DFB Festival 2019, em Fortaleza, aproximou o ambiente da moda ao trazer, em desfiles como o da Água de Coco, os tons terrosos típicos do lugar para tecidos e estampas.

Afora, o trabalho de inúmeros outros nomes – como Tâmara Bezerra, Espedito Seleiro, Halder Gomes e Francisco de Assis Rodrigues de Almeida – continuamente parte do princípio das tradições sertanejas para incursionar por diversidade de vieses, seja na contação de histórias, artesanato, cinema ou nas artes visuais.

Ter, então, o pop romântico-dançante de Jota Quest ocupando um espaço como Quixadá, um dos epicentros do sertão cearense, que poderia ser musicalmente lembrado apenas pelo forró, é mais um passo na conquista de um olhar mais plural sobre a região.

Rogério Flausino e Marco Túlio, do Jota Quest, em ação em solo cearense. Davi Pinheiro/Divulgação

Por que não?

“Mas uma banda de pop tocar para sertanejos?” foi a pergunta que muito rondou os últimos dias. Sim, senhor. Por que não?

É na complexidade que o ambiente possui onde reside seu maior trunfo: alia tradição à modernidade, o canto de trovadores ao grito de rockeiros, artes passadas de geração em geração à descoberta de novas técnicas e costumes.

Estigmas sobre a região – e sobre tantas outras coisas – devem, portanto, ser quebrados para fomentar novos trabalhos e potências, ressignificando perspectivas, abraçando outros jeitos e maneiras. Afinal, quem nasce sertanejo nunca deixa de sê-lo.

O ponto é: considerar que o chão de onde vêm é multi. E se alguém ainda acha que só vai encontrar nele seca e pobreza, o convite fica aberto para a gente dialogar e começar a enxergá-lo de outra forma. Mais pop, talvez; inquestionavelmente, riquíssimo.

Opinião de Diego Barbosa

Jornalista de Cultura do SVM