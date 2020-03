Por coronavírus, 'Que História é Essa, Porchat?' pode não ter plateia para evitar contágio

Em entrevista com jornalistas na tarde desta quinta-feira (12), Fábio Porchat, 36, disse que ainda não está definido se o seu programa Que História é Essa, Porchat? continuará contando com a presença da plateia por conta do novo coronavírus no Brasil.

A segunda temporada da atração, que é sucesso de crítica e audiência, estreou na última terça-feira (10) na GNT. Segundo ele, há uma frente de episódios já prontos. Uma nova gravação está marcada para o dia 24 de março. "Estamos no aguardo, porque afinal a minha plateia é fundamental, ela conta as histórias", disse ele. No programa, famosos e anônimos contam histórias curiosas e divertidas.

É esperado que a Globo solte um comunicado sobre as medidas que vai adotar para evitar a transmissão da doença. A colunista Cristina Padiglione informou que o Domingão do Faustão deste domingo (15) não terá plateia pela primeira vez em seus 31 anos de existência.

Outros programas também devem sofrer alterações. Nesta quinta-feira (12), a plateia do programa Encontro, apresentado por Fátima Bernardes foi reduzida pela metade por conta do avanço da doença.

"Nossa plateia hoje está com número menor de visitante", afirmou Fátima, que justificou dizendo ser uma medida de segurança. Segundo a apresentadora, a plateia, que costuma ter até 120 pessoas por dia, estava recebendo apenas metade disso, garantindo maior espaço entre as pessoas.

Boninho, diretor do Big Brother Brasil 20, também afirmou em suas redes sociais que a próxima eliminação do programa acontecerá sem a plateia de familiares. "Com essa merda de Covid-19 vamos fazer sem", afirmou ele no Twitter.

Na quarta (11), a emissora já tinha divulgado uma nota afirmando que "como forma de prevenção ao coronavírus (Covid-19), para garantir a segurança do público e dos funcionários, estamos avaliando o modelo e a própria participação de plateia e de figuração em nossos programas".