PopStar volta para 3ª temporada com atores e jogador de futebol

Com os programas musicais em alta na TV brasileira, a Globo anunciou para outubro o retorno do PopStar para as tardes de domingo. A atração volta para sua terceira temporada com Taís Araújo, 40, novamente na apresentação e João Côrtes, 24, fazendo as reportagens de bastidores, após a saída de Tiago Abravanel da emissora.



O elenco mais uma vez se mostra bastante variado, incluindo artista já bem familiarizados com a música, como a atriz Helga Nemeczyk, 38, que é formada em canto lírico e já participou do Show dos Famosos, do Domingão do Faustão, até os bem distantes do cenário artístico, como o ex-goleiro do Chapecoense, Jackson Follmann, 27. No programa, artistas e personalidades já conhecidos do grande público, de diferentes áreas, podem mostrar seu talento na música. Na temporada de 2018, a grande vencedora do programa foi a atriz Jeniffer Nascimento, que conquistou o troféu, o prêmio de R$ 250 mil e um carro.



Neste ano, além de Helga Nemeczyk e Jackson Follmann, também estarão na disputa a atriz e apresentadora Babi Xavier, as atrizes Nany People, Claudia Ohana, Letícia Sabatella, Totia Meireles e Yara Charry, o jornalista Danilo Vieira e os atores Eriberto Leão, George Sauma, Marcelo Serrado e Robson Nunes. O programa, que deverá substituir a Escolhinha do Professor Raimundo na programação, está previsto para começar em outubro, mas o dia exato ainda não foi divulgado pela Globo