Ponto.CE traz shows das bandas internacionais Deicide e The Hellacopters

Mais uma edição do Ponto.CE, um dos maiores festivais independente do Brasil, se aproxima. São três dias de shows de atrações internacionais e nacionais para quem curte indie rock, metal ou reggae e surf music.

A 13ª edição chega com um formato itinerante e passa por três pontos de Fortaleza, nos dias 15 de março, 9 de abril e 23 de maio.

Entre as atrações estão Deicide (EUA), The Hellacopters (SWE), Maneva (SO), Rocca (CE), Corona Nimbus (PI), Camila Marieta (CE), Banda Singular (CE) e mais.

Confira a programação completa:

Dia 15 de março, às 21h

Atrações: The Hellacopters (SWE), Rocca (CE), The Velociraptors (RN), Sundogs (CE), Corona Nimbus (PI) e Backdrop Falls (CE)

Local: Órbita Bar (Rua Dragão do Mar, 207, Praia de Iracema)

Ingressos: de R$122 a R$244

Dia 9 de abril, às 21h

Atrações: Deicide (EUA), Krenak (CE), Obskure (CE) e Echoes Death (CE)

Local: JamRock (Rua dos Tabajaras, 402, Centro)

Ingressos: de R$120 a R$240

Dia 23 de maio, às 21h

Atrações: Maneva (SP), Banda Singular (CE), Camila Marieta (CE) e Camaleoa (CE)

Local: Barong Surf Club (Av. Clóvis Arrais Maia, 4567A, Antonio Diogo)

Ingressos: R$80 + 2kg de alimento (pista social) e R$60 (pista meia)