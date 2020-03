Poeta cearense José Soares Neto publica primeiro livro de poesias nesta sexta-feira (6)

Uma saudação à arte poética num movimento de intenso mergulho no humano: assim poderíamos resumir "Ave Poesia", primeiro livro em versos publicado pelo cearense José Soares Neto. O lançamento da obra acontece nesta sexta-feira (6), às 19h, na Livraria Lamarca, e deve reservar aos participantes um momento de reflexão sobre o processo de criação do material.

Em entrevista ao Verso, José explica que, na publicação – capitaneada pela Editora Substânsia – há dois livros escritos de uma trilogia homônima ao título em questão: O Livro dos Ares e O Livro das Utopias, cada um herdando um espírito diferente.

Segundo o autor, "no Livro dos Ares, temos o aspecto pessoal do poeta em suas relações (afetivas e amorosas). Portanto, há nomes, corpos, momentos divididos e vividos. Já no Livro das Utopias, temos os aspectos social e fragmentário do ser humano, então versei sobre a cidade de Fortaleza e corpos marginalizados".

Importante destacar que este último título, de forma particular, sofreu influência do tempo em que foi escrito, o período eleitoral presidencial, em 2018. Não à toa, valeu-se de reflexões sobre a violência do discurso usado para atingir o posto máximo da nação e como esse discurso legitima abusos sofridos pelas minorias.

"Penso que a poesia está também à disposição da transformação social, e fazer poesia é meu modo de fazer política", considera José.

Amplitudes

O último livro que integra a trilogia está em processo criativo de escrita. Mas o poeta já adianta que o mesmo dialoga sobre negritude e a violência da religião. "A Ave Poesia (pássaro), enfim, é sobre a leveza e o peso que compõem o homem", situa.

Poeta é um dos mais novos integrantes da safra de escritores de Fortaleza, cena que admira e ecoa Foto: Maiza Barros

Tais detalhes desse cruzamento entre o visceral e o delicado de fato andam de mãos dadas nas páginas da obra. A começar pela capa: nela, há um belo desenho do filho de José, de apenas seis anos, já imergindo o público leitor na subjetividade que atravessa a publicação.

A apresentação do material, por sua vez, fica por conta de Humberto Cunha Filho, membro da Academia Cearense de Letras Jurídicas e Presidente de Honra do Instituto Brasileiro de Direitos Culturais, que destaca: "Sempre vejo José Soares Neto gritando silêncios por todos os lados. Adora navegar nas coisas que provocam saudades, mesmo as que nunca aconteceram".

De fato, o trato poético do literato é cuidadoso e inspirado. Como quando, no poema "Numa Cama em Lua Quente", no Livro dos Ares, ele brada:

Isso de vestir a pele mais íntima/ viver cada vida/ após pequenas mortes/ ainda vai nos sobrar afogados

Ou quando imerge na dinâmica indigesta da cidade e grita, em alta voz:

"Tem preço em tudo, principalmente/ se for Dandara/ se for jovem no Curió/ se não abaixar os vidros/ se não tirar o capacete"

Projetos

Nascido em Fortaleza e advogado por formação, José Soares Neto diz que é poeta antes de ocupar o outro posto. Na trajetória literária, ele já foi selecionado para participar da Antologia Poética do II Festival de Poesia de Fortaleza e participou dos grupos literários APPLE e Eufonia. Além disso, é sócio fundador do Instituto Brasileiro de Direitos Culturais.

Quando é convocado a falar sobre o cenário contemporâneo das letras no Estado, especialmente no que toca à produção poética, o autor é enfático: estamos bem representados.

"Somos bem servidos com poetas como Talles Azignon, Raisa Cristina, Nina Rizzi, Renato Pessoa, Sara Sínteque, Uirá dos Reis, Lisiane Forte... E por meio de editoras fantásticas, das quais destaco a Aliás, que publica mulheres, a Substânsia, com um forte catálogo de artistas da terrinha. No romance, tenho me encantado com a escrita de Juliana Diniz e Socorro Acioli", considera.

Neste ano, o planejamento é divulgar "Ave Poesia" por meio de palestras, mesas e diálogos, e também falar sobre direitos culturais e constituição para os mais diversos públicos. Além disso, reforçar a escrita do terceiro livro da trilogia e publicar, em jornais e nas redes sociais, alguns poemas dessa safra. É aguardar para ler.

Serviço

Lançamento do livro "Ave Poesia", do poeta José Soares Neto

Nesta sexta-feira (6), às 19h, na Livraria Lamarca (Avenida da Universidade, 2475, Benfica). Entrada franca. Mais informações pelas redes sociais da livraria, no Instagram e no Facebook

Ave Poesia

José Soares Neto

Editora Substânsia

2020, 72 páginas

R$ 33