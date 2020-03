Podcast Só mais um episódio discute o melhor (e o pior) do mundo das séries

Sabe aquela série viciante que você maratona sem piscar? E aquela que todo mundo fala mas você não entende o motivo de tanto auê? E aquele lançamento super aguardado? O podcast Só mais um episódio, da Verdinha, discute tudo isso e muito mais sobre o mundo das séries.

Apresentado pelo jornalista Alan Barros, o podcast traz debates, análises e discussões sobre o melhor (e o pior) do mundo das séries. Os episódios do programa são semanais.

O Só Mais um episódio encerrou a 1ª temporada e está em produção para a segunda temporada. Para Alan Barros, fica a expectativa para os debates que ainda virão no podcast.

"Já falamos sobre séries consagradas como Friends, Black Mirror, Game of Thrones, Stranger Things. E temos para a próxima temporada do SMUE ainda muita coisa boa, como os lançamentos de 2020 e as continuações", ressaltou.

O Só mais um episódio

O que são podcasts?

Os podcasts são programas de áudio que você pode ouvir na hora que você quiser e onde você estiver. É possível escutar no ônibus, no carro, na academia. Ou mesmo enquanto você lava a louça ou quando você estiver jogando video game.

Lista de episódios mais ouvidos

1) Séries que (quase) todos amam, mas a gente não gosta

Sabe quando alguém diz que você precisa ver uma série, você dá uma chance e assiste, mas mal consegue terminar a 1ª temporada?

2) Stranger Things precisa acabar na 4ª temporada?

O Só Mais Um Episódio 12 fala sobre Stranger Things. Qual o veredito da 3ª temporada? Por que amamos tanto a Robin? Quanto estranho foi ver nossas crianças crescendo? A série precisa terminar na 4ª temporada?

3) Orange is The New Black e a função social da série

Em 7 temporadas, OITNB tirou você da sua bolha para te mostrar como vivemos numa sociedade homofóbica, machista e extremamente desigual