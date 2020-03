Podcast Saúde e bem-estar oferece conteúdo com orientações de especialistas

O Saúde e bem-estar é o podcast da Verdinha com orientações de especialistas para melhorar a sua qualidade de vida.

Os episódios trazem dicas e sugestões para que você leve uma vida mais saudável e possa aproveitar ao máximo a si e sua família.

Você pode ouvir o Saúde e bem-estar na hora que você quiser, no site da Verdinha ou no seu aplicativo preferido de podcasts.

O que são podcasts?

Os podcasts são programas de áudio que você pode ouvir na hora que você quiser e onde você estiver. É possível escutar no ônibus, no carro, na academia. Ou mesmo enquanto você lava a louça ou quando você estiver jogando video game..

Lista de episódios mais ouvidos

1) Nutrição x Nutrologia: quais as diferenças?

A Nutrição e a Nutrologia são áreas de extrema importância para

a saúde das pessoas. Elas ajudam, por exemplo a manter hábitos alimentares saudáveis e um equilíbrio nutricional. Mas, afinal, qual a diferença entre as duas? Tom Barros conversa com a Nutróloga Márcia Beretta para esclarecer as principais dúvidas dos ouvintes sobre uma alimentação saudável e balanceada.

2) Urologista e a saúde da mulher

Diferente do que muitos imaginam, o urologista

não é um médico exclusivo para homens. Grande parte da população, principalmente a feminina, desconhece os benefícios que uma consulta com o urologista pode trazer para a saúde. Ou seja, aquele médico, que ganhou fama por cuidar do aparelho genital masculino, também é especializado em doenças do aparelho urinário (rins e bexiga) de mulheres, homens, adultos, idosos e até crianças. Tom Barros conversa com o Urologista Rafael Guimarães e esclarece as principais dúvidas dos ouvintes.

3) Menopausa e risco cardiovascular

A menopausa é caracterizada pela redução drástica dos níveis de hormônios no organismo da mulher. Durante o período, ela fica suscetível ao desenvolvimento de problemas de ordem cardiovascular. Segundo o Hospital do Coração de São Paulo, as chances de as mulheres sofrerem de infarto aumenta em até 30% depois dos 50 anos. Sobre o tema, Gleudson Rosa conversa com a Médica Cardiologista Thais Moreno.