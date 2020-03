Podcast Nas Garras da Patrulha satiriza as situações do dia a dia e garante boas risadas

Toda a molecagem da turma do Nas Garras da Patrulha, satirizando o nosso dia a dia, está disponível para você ouvir e dar boas gargalhadas a qualquer hora e em qualquer lugar.

O podcast Nas Garras da Patrulha tem episódios diários satirizando tudo e todos. Das matérias policiais ao futebol, dos artistas da TV às notícias dos jornais, nada escapa dessa turma que é do papoco.

Você pode ouvir o Nas Garras da Patrulha na hora que você quiser, no site da Verdinha ou no seu aplicativo preferido de podcasts, como Deezer e Spotify.

O que são podcasts?

Os podcasts são programas de áudio que você pode ouvir na hora que você quiser e onde você estiver. É possível escutar no ônibus, no carro, na academia. Ou mesmo enquanto você lava a louça ou quando você estiver jogando video game.

Lista de episódios mais ouvidos

1) Talco no salão pro forró ficar cheiroso e ter mais animação

Preparando o esquenta para o final de semana com Kleber Fernandes, Ery Soares, Djacir Oliveira e toda a turma do Nas Garras da Patrulha. Pode vir que o babado é certo e a animação garantida.

2) Chifre dá sede?

Tabosa e Panelada ganharam um dinheiro e fizeram uma farra daquelas! O que será que aconteceu? Só ouvindo pra saber! Isso e muito mais com a turma do Nas Garras da Patrulha!

3) O triângulo amoroso do Zé Walter

Hoje é dia do triângulo amoroso mais complicado do Zé Walter! Será que hoje o Cornélio pega a Gilda com a boca na botija do Chicão? Só escutando pra saber!