Podcast A piada do dia traz a molecagem cearense em tiradas curtas

Para rir a qualquer hora e em qualquer lugar, o podcast A piada do dia é a melhor companhia. Os episódios trazem a verdadeira molecagem cearense com o talento de fazer rir da turma do Nas garras da patrulha.

Todos os dias, uma nova piada rápida para garantir boas gargalhadas.

Você pode ouvir a Piada do dia na hora que você quiser, no site da Verdinha ou no seu aplicativo preferido de podcasts, como Deezer e Spotify.

O que são podcasts?

Os podcasts são programas de áudio que você pode ouvir na hora que você quiser e onde você estiver. É possível escutar no ônibus, no carro, na academia. Ou mesmo enquanto você lava a louça ou quando você estiver jogando video game..

Lista de episódios mais ouvidos

1) FGTS

O que você vai fazer com os 500 reais do FGTS?

2) Casal raiz

Você faz parte de casal moderno ou um casal raiz? venha descobrir com a turma do Nas Garras da Patrulha.

3) A Fofoqueira

A pior coisa que existe é uma vizinha fofoqueira!