Poço da Draga comemora 113 anos com programação musical gratuita neste fim de semana

Atividades infantis, atrações musicais e campeonato de esportes marcam a programação gratuita que comemora os 113 anos de existência da comunidade Poço da Draga, na Praia de Iracema. O evento ocorre a partir desta sexta-feira (24) e segue até domingo (26), no Pavilhão Atlântico de Fortaleza, na rua Viaduto Moreira da Rocha.

A programação reúne pessoas ligadas à comunidade e também projetos parceiros como forma de dar visibilidade aos moradores da área.

"Nosso principal objetivo é tirar a invisibilidade que existe em relação ao Poço da Draga. Nossa comunidade fica cercada por restaurantes, pelo Centro Dragão do Mar, e acaba ficando escondida", considera Marilac Lima, presidente da ONG Velaumar, que organiza o evento. A organização sem fins lucrativos atua no Poço da Draga com atividades sociais.

Entre as atrações, está o cantor e compositor Pedro Falcão que fará show neste sábado (25). Os DJs da festa Tertúlia Black, que ocorre periodicamente na região da comunidade Poço da Draga, também integram o evento com discotecagem na tarde deste domingo (26). O encerramento fica por conta da Viva la Pachanga com Mariana de Castilho e Tomás Muñoz Aguirre.

"O que a gente quer é que pessoas de outras áreas possam comemorar junto com a gente. Queremos que pessoas de outras comunidades possam conhecer o nosso Poço da Draga", convida Marilac.

Veja a programação completa

Sexta-feira (24)

18h - Lançamento do projeto Observatório do Poço da Draga em parceria com o Observatório de Fortaleza e Vídeo Vernissage Instalação “Mulheres do Poço em Movimento”

19h - Apresentação de Capoeira Mestre Manelzinho

Sábado (25)

A partir das 8h - Pintura do muro da Cidal: Cronologia da História do Poço da Draga

De 8h as 12h - Caminhão da Odontoart Aplicação de flúor e Exames Odontológicos

De 8h as 16h - Caminhão do Cidadão Emissão: de 1º e 2º via de RG; Emissão de 1º via do CPF; Atualização de bolsa família

De 9h as 12h - Brincando de Arte no Poço e Oficina Cabelos Afro Com Pérola de Oyá

14h - Bate-papo com moradores, Escola Mix de Profissões (Corte de Cabelo e Manicure e Massoterapia) e Oficina Carla Brasil

15h - Sarau dos Guardiões

15h30 - Expresso 113anos: Passeio de Trenzinho pela comunidade

16h - Oficina de filografia em gravuras com folhas

17h - Sarau com o poeta Natan Marreiro

18h - Apresentação de capoeira

19h - Show de humor com Lailtinho Brega

20h - Discotecagem (DJ Fernando)

21h - Show Pedro Falcão.

Domingo (26)

10h - Campeonato de Esportes

12h - Feijoada e Samba

15h - Tertúlia Black Vândala

18h - Miau Mostra Infantil de Audiovisual

19h - Show Armando Telles & Banda

20h30 - Comemoração com Bolo 113 Anos

21h - Apresentação da Viva la Pachanga com Mariana de Castilho e Tomás Muñoz Aguirre