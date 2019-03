Pochete valiosa: Bruna Marquezine sobe em trio elétrico com item avaliado em R$ 6,4 mil

A atriz Bruna Marquezine, 23, foi uma das famosas que marcou presença no Bloco das Poderosas (da cantora Anitta), no Carnaval de Salvador. De macacão preto com decote generoso, um item em especial da produção da famosa chamou a atenção.

Bruna investiu em uma pochete com cristais da marca Miu Miu, comercializada no site oficial da loja pelo valor de 1.500 euros, ou seja, aproximadamente, R$ 6,4 mil. A atriz é representante da grife no Brasil. Durante a apresentação de Anitta, Bruna desceu, acompanhada por seguranças, para dançar em meio aos foliões.

Quem também curtiu a noite dessa sexta-feira (1º) em Salvador foi o ex-namorado de Bruna, o jogador Neymar. O atleta esteve em um camarote dançando até o chão, onde posou para fotos ao lado dos amigos e foi flagrado aos beijos com uma loira.

Veja imagens: