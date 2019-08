Playlist: repertório de Luiz Gonzaga traz parcerias com cantores cearenses e referências ao Estado

Luiz Gonzaga costumava dizer que na sua trajetória dos 76 anos de vida sempre tinha "um cearense me botando pra frente". Nesta playlist, reunimos músicas feitas com parceiros do Ceará, assim como as que citam o nosso estado nas suas letras. Com o iguatuense Humberto Teixeira, conheceu a fama e compuseram 133 músicas, dentre elas Baião, Asa Branca e Estrada de Canindé.

Gravou LPs com Fagner e ressaltou a poesia de Patativa do Assaré (A Triste Partida e Vaca Estrela e Boi Fubá). Em Fortaleza, no ano de 1980, cantou para o papa João Paulo II, no estádio Castelão lotado, a música do padre cearense Gotardo Lemos, "Obrigado, João Paulo".

Fotos: Fabiane de Paula

Expressou ainda seu amor ao Cariri, vizinho do seu torrão Exu, em canções como "Eu vou por Crato", do fortalezense José Jatahy, e a fé no Padre Cícero em "Viva meu Padim" (João Silva). Em "Apologia ao jumento - O Jumento é Nosso Irmão" (parceria com o cearense José Clementino), cita o Padre Antônio Vieira (1919-2003), famoso pela defesa do animal.

"O Juazeiro e a sombra", com letra do cearense Fausto Nilo e música de Dominguinhos, foi a última música gravada em estúdio em dueto com Dominguinhos no disco Veredas Nordestinas

Hoje, neste 2 de agosto, quando lembramos os 30 anos de partida do Rei do Baião, vamos ouvir, cantar e dançar no ritmo contagiante deste filho ilustre do Nordeste. Agora, mergulhe nesta playlist e, para recordar um dos clássicos de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, "Qui nem Jiló", siga a dica da dupla: "Saudade o meu remédio é cantar".