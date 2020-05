Pixar apresenta seu primeiro protagonista gay

Depois de adiar para novembro o lançamento da animação "Soul", anteriormente previsto para junho, a Pixar acaba de apresentar sua primeira produção com temática LGBTQI+. Com direção de Steven Clay Hunter - responsável, entre outros, por sucessos como "Wall-E" e "Toy Story 2"-, o curta-metragem "Out" ("assumido", em tradução livre) estreou na sexta (22) no Disney+.

Parte da série de curtas SparkShorts, o filme acompanha as dificuldades do protagonista, Greg, em se revelar homossexual para os pais, que vão ajudá-lo a organizar sua mudança - sem saber que, na verdade, ele está indo morar com o namorado de cuja existência eles também não têm conhecimento. Classificada como "emocionante", a animação teve sua estreia na plataforma de streaming da Disney, que é proprietária do estúdio de animação, anunciada nas redes sociais.

Além de ser a primeira produção da Pixar a ter um homem abertamente gay como protagonista - lançado em março, o longa "Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica" conta com uma ciclope roxa que diz ter uma namorada -, "Out" também apresenta o primeiro personagem de animação homossexual da Disney.

Bastante criticada no passado pela falta de personagens LGBTQI+ em suas produções, a companhia já exibiu uma cena de beijo entre dois soldados em "Star Wars: Episódio IX" (2019) e apresentou o personagem LeFou como gay na versão de 2017 de "A Bela e a Fera".