A passagem de Pitty na capital cearense com a nova turnê Matriz está confirmada. A baiana sobe ao palco da Praça Verde do Dragão do Mar no dia 21 de setembro, divulgou a Stallo´s Produções, nesta sexta-feira (05). Ainda não foram revelados valores dos ingressos.

Matriz é o quinto álbum de estúdio, lançado após um hiato de cinco anos sem novidades da cantora. O disco tem entre entre os singles "ninguém é de ninguém", "Bicho Solto" e "Roda", parceria com BaianaSystem.