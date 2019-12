Pirata Bar é reconhecido como Patrimônio Turístico de Fortaleza

Anualmente, o Pirata Bar recebe turistas do mundo inteiro. Com o intuito de promover a cultura e a cidade, a Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setfor), irá reconhecer oficialmente, nesta segunda-feira (9), às 21h30, o Pirata Bar como Patrimônio Turístico da cidade. A cerimônia acontecerá no próprio bar, localizado na Rua dos Tabajaras, 325, na Praia de Iracema.

Criado em 1986, como Pirata Bar e Restô, o local logo se tornou um dos preferidos pelos fortalezenses na Praia de Iracema. Com a proposta de trazer ecletismo e personalidade, o local é conhecido por incorporar projetos originais, como o Piratas da MPB, que trouxe ao palco do bar grandes nomes da música brasileira como Belchior, Leila Pinheiro e Gonzaguinha. Atualmente é famoso por sua “Segunda-feira mais louca do mundo”, que levou o nome da casa para todo o Brasil e o mundo, sendo notícia no jornal The New York Times.

Empreendimento cultural e turístico, o Pirata Bar é o quinto equipamento da cidade a receber o reconhecimento. A partir de agora, o equipamento fará parte das ações de promoção da capital cearense realizadas pela Setfor. Desde 2016, quatro instituições da iniciativa privada já receberam o título: o Espaço Cultural da Universidade de Fortaleza, o Museu da Fotografia, o Iate Clube de Fortaleza e o Instituto do Ceará.

Segundo o Turismo de Fortaleza, Alexandre Pereira, as cidades têm que trabalhar cada vez mais dentro da nova dinâmica do turismo no mundo, onde o visitante busca por experiências marcantes, mais do que por pontos turísticos. “O Pirata oferece uma experiência única e sintonizada com a cultura de Fortaleza. Além disso, está há mais de 30 anos na cidade, passando por todas as fases da Praia de Iracema, desde o auge à fase mais difícil e ao momento atual, quando a população está novamente se reapropriando da área”, destaca.

Serviço:

Reconhecimento do Pirata Bar como Patrimônio Turístico de Fortaleza

Data: 09/12 (segunda-feira)

Horário: 21h30

Local: Pirata Bar (Rua dos Tabajaras, 325)