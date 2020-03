Pintura é uma das atividades sugeridas para as crianças durante a quarentena

Após o movimento de isolamento social articulado em prevenção ao contágio do coronavírus, as famílias que tiveram como ficar em casa com filhos pequenos têm um desafio dobrado. O de cuidar, diante de todo esse contexto de crise, da própria saúde mental e das crianças.

É normal, nesse momento, que os pais, afetados pelas incertezas do momento, não consigam ter criatividade para ocupar suas crias o "tempo inteiro". Para isso, é necessário buscar ajuda e aprender, inclusive, como se faz novas brincadeiras e outras maneiras de orientar uma rotina saudável para os menores.

O artista plástico Faso (@fasoartes) trabalha seus traços desde 2005. Em 2008, fez sua primeira oficina com crianças, pela programação da Bienal do Livro do Ceará, lidando com xilogravuras. Trabalhou com uma série de outros projetos similares, também próximo à cultura das comunidades do interior do Estado e hoje dá aula particular para o público infantil, além de desenvolver um trabalho autoral em artes visuais.

Para essa quarentena, Faso sugere a brincadeira do "Esgrafito". Veja o passo a passo abaixo:

Materiais necessários:

Giz de cera

Fita crepe

Papel de gramatura lisa tipo crochê ou cartolina

Palitos para raspagem (tipo hashi ou de manicure)

Tinta guache preta

Pincel

Passo a passo

1) Arrumar previamente os materiais sobre a mesa ao alcance das crianças para facilitar o manuseio. Uma alternativa é usar jornal para recobrir a mesa, evitando acúmulo de resíduos do giz de cera;

2) Colocar a fita crepe nas bordas do papel, quase como uma moldura. Esse procedimento precisa ser feito nos quatro cantos da folha;

3) Pinte da maneira que desejar um fundo de cores bem colorido. Essa será a base estética do trabalho;

4) Coloque a tinta guache preta sobre a base de giz de cera;

5) Deixar secar por alguns minutos;

6) Logo em seguida, utilizar o palito para desenhar, retirando a tinta preta. A cada rabisco, veremos as cores aparecendo de forma brilhante. Depois retirar a fita com cuidado. E teremos o desenho pronto.