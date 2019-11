Pintor Gerardo da Silva, neto do cearense Chico da Silva, morre em São Paulo

Morreu na noite de ontem (26), aos 47 anos de idade, o pintor acreano Gerardo da Silva. Com passagem pelo Ceará, o artista morava em Campinas (SP) e faleceu após passar dois meses internado. Ele sofreu complicações pulmonares, em consequência de um acidente doméstico.

O sepultamento acontecerá amanhã (28), em Campinas (SP). Neto de Chico da Silva (1912-1985), artista cearense de referência no cenário da pintura primivista, Gerardo tinha um estilo influenciado pela convivência com o avô, mas teve outras influências. Sua própria mãe, Chica da Silva, também pintava.

Desde os 9 anos de idade, Gerardo pintava animais imaginários. Pavões, faisões, cobras, gatos e tatus permeavam memórias de infância, e logo serviram de inspiração para os seus traços.

Pintura "Dragão Marinho", criação do pintor acreano

O pintor conquistou a admiração de alguns de seus pares artísticos do Ceará, como os cantores Fagner, Belchior, o humorista Falcão e o artista plástico Aldemir Martins. Dentre os admiradores, ganhou atenção até do ator de Hollywood Silvester Stalone (EUA).

Premiações

Entre os prêmios que levou pela produção artística, Gerardo ganhou o primeiro lugar na Bienal Naif do Brasil, em Piracicaba/SP (2004). E ainda foi agraciado com uma viagem para a França, além do prêmio em dinheiro no VII Prêmio CDL de Artes Plásticas de Fortaleza.

No circuito de mostras de artes visuais, Gerardo da Silva chegou a expor em Portugal (onde morou por um ano). Em Campinas/SP, onde morou nos seus últimos 15 anos de vida, manteve em cartaz a exposição individual “A Arte Naif de Gerardo da Silva” (2008).