Pijama que Ivete Sangalo usou em live vira sensação e esgota em apenas três dias

Após uma série de lives com superproduções, Ivete Sangalo, 47, se apresentou direto de sua cozinha no último sábado (25) e o seu modelito, um pijama de poá rosa, foi um dos detalhes mais comentados. O produto virou uma sensação e esgotou em apenas três dias.

> De pijama, Ivete faz live com a família, arrecada R$ 400 mil e é bloqueada do Youtube

Simone Maria, proprietária da marca Miss Victtoria, afirma que a escolha pelo pijama pela cantora foi espontânea e não uma publicidade. "Eu nem teria condições de pagar uma Ivete Sangalo, teria que vender muito pijama pra isso", brinca ela, que tem a marca há mais de 20 anos.

"O estilista dela entrou em contato com a gente, por que tinha levado duas malas de roupas pra Ivete, e ela não gostou de nenhuma, fazia questão que fosse um pijama, por que é assim que as pessoas estão em casa", recorda Simone, que já havia vestido a cantora em outras duas ocasiões, inclusive no anúncio da live.

Segundo a proprietária, por não se tratar de uma ação publicitária, não havia certeza que Ivete usaria o pijama selecionado. Mas assim que começou a transmissão, seu celular não parou de tocar e o site da marca ficou congestionado. "A gente nunca tinha tido uma repercussão tão grade", afirma.

O resultado foi a venda de 400 pijamas em apenas três dias, esgotando o estoque do produto, que custa R$ 395. Apesar disso, a marca ainda está recebendo pedidos do pijama, mas com prazo de entrega de 20 dias. Simone, no entanto, alerta que em breve o tecido deve acabar.

A proprietária da marca afirma que a popularidade do modelito se deu também pela escolha de Ivete no formato de sua live. Segundo ela, as pessoas se identificaram com a simplicidade, não apenas do pijama, mas também do rabo de cavalo, dos pés descalços, da maquiagem leve.

A live, que durou duas horas e meia, teve Ivete cantando e pulando para sua plateia de brinquedos, e a presença de seu marido, Daniel Cady, e do filho mais velho do casal, Marcelo, 10, brincando, dançando, jogando papel picado. Até bronca para não varrerem o chão Ivete deu neles.

Direto de Casa

A apresentação foi a primeira do projeto Em Casa, da Globo, com transmissão simultânea pela TV, no Globoplay, Multishow e nas redes sociais. Na página da cantora no YouTube, porém, a transmissão acabou sendo interrompida por um momento, por questões de direitos autorais.

O bloqueio, que foi logo corrigido, aconteceu por violação dos direitos do Grupo Globo. Segundo a Globo, a transmissão estava acordada para acontecer também nos canais do Multishow e da cantora no YouTube, mas por um "erro técnico" ela foi interrompida por 20 minutos no canal de Ivete.

Segundo o YouTube, essa interrupção não é feita pela plataforma, já que o gerenciamento e reivindicações de direitos autorais cabem aos proprietários do material e o YouTube oferece ferramentas para que os canais possam proteger conteúdo dentro da plataforma.

Apesar desse pequeno imprevisto, não faltaram elogios à live de Ivete: "Se essa não foi a melhor live de todas eu não sei qual foi", "os cantores brigando pra ver quem faz a live mais produzida, aí chega a Ivete de pijama e descalça, dona da porra toda", foram alguns comentários no Twitter.

Além de elogios, a apresentação também arrecadou pouco mais de R$ 400 mil, segundo o aplicativo PicPay. As doações serão repassadas a instituições como Ação da Cidadania, Amigos do Bem, Baobá, Cufa, Fundo Emergencial para a Saúde, Gastromotiva, Pracatum, Redes da Maré, União Rio e Unicef.