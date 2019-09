Pierce Brosnan, ex-James Bond, defende mulher 007: "só vimos homens nos últimos 40 anos"

O ator Pierce Brosnan, 66, que interpretou James Bond entre 1995 e 2002, defendeu a ideia de que uma mulher deve ocupar a próxima vaga de 007.

"Acho que nós só vimos homens nos últimos 40 anos. Saiam do caminho, garotos, e deixem as mulheres ocupar esse lugar! Acho que seria divertido, seria empolgante", afirmou Brosnan, em entrevista ao site americano Hollywood Reporter.

Brosnan interpretou 007 nos longas "007 - Contra GoldenEye" (1995), "007 - O Amanhã Nunca Morre" (1997), "007 - O Mundo Não É o Bastante" (199) e "007 - Um Novo Dia para Morrer" (2002).

Ele defende a ideia, mas acha que isso não deve ocorrer enquanto a produtora do filme for Barbara Broccolli, filha de Albert Broccolli (1909-1996) que comprou os direitos do personagem dos romances de Ian Fleming (1908-1964).

O ator acha que uma mulher caberia no papel neste momento em que movimentos como o #MeToo ganham força.

O próximo filme "No Time to Die", que estreia em 2020, terá Daniel Craig no papel, ator que vive o personagem desde 2006. Segundo o Hollywood Reporter, o fim do longa dará a entender que a próxima 007 seria a atriz britânica Lashana Lynch, 31.

Este é o último filme de Craig, que já ensaiou se aposentar do papel algumas vezes e chegou a dizer que "cortaria os pulsos" a interpretar o herói novamente. Na época, foram cogitadas algumas atrizes que pudessem fazer o papel de 007, entre elas, Gillian Anderson, de "Arquivo X".

As filmagens do longa tiveram tantos problemas que a data de lançamento foi adiada diversas vezes. Craig se machucou nas filmagens e teve de fazer uma cirugia no tornozelo. Logo depois, houve uma explosão no set. A produção, ainda, ficou para aguardando Rami Malek. O vilão do filme sofreu com conflito de agendas e atrasou o calendário das filmagens.

Brosnan já defendeu para o papel nomes como Tom Hardy e Idris Elba e diz que esse é tipo de personagem de marca a vida de qualquer ator. "James Bond tem sua significância, é um grande orgulho. Serei perguntado sobre isso até meus últimos dias de vida", afirma Brosnan.