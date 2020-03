Pianista Osmar Milito realiza três shows em Fortaleza nesta semana

Referência no piano com os gêneros jazz e bossa nova, o paulistano Osmar Milito chega a Capital cearense para realizar três shows nesta semana. O primeiro acontece nesta quinta-feira (5), às 20h, no Café Couture. Na ocasião, o artista se apresenta ao lado da cantora Indiana Nomma. Os ingressos vão de R$20 a R$25.

No sábado, às 10h, Osmar faz um "workshow" na Casa de Vovó Dedé. No teatro da instituição, o pianista tocará com estudantes da Casa, demonstrando na prática a improvisação jazzística e compartilhando sua história de tantas décadas de carreira. A entrada é franca.

À noite, a partir de 18h, o último show acontece no Cantinho do Frango, onde o artista divide o palco com músicos cearenses como o maestro Luciano Franco (guitarra), Iury Batista (contrabaixo), Jorge Matteus Doudement (saxofone tenor), André Benedecti (bateria) e, na voz, Edinho Vilas Boas. O valor do couvert é R$20.

Serviço

Café Couture

Endereço: Rua dos Tabajaras, 554, Centro

Ingressos: de R$20 a R$25

Casa de Vovó Dedé

Endereço: Rua Jerônimo de Albuquerque, 445, Barra do Ceará

Gratuito

Cantinho do Frango

Endereço: Rua Torres Câmara, 71, Aldeota

Couvert: R$20