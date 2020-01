Petra Costa e Sonia Guajajara comparecem a evento pré-Oscar em Los Angeles

A diretora brasileira Petra Costa, que concorre ao Oscar de Melhor Documentário com "Democracia em Vertigem", esteve presente nesta segunda (27) no almoço promovido pela Academia de Ciências e Artes Cinematográficas, na cidade de Los Angeles, para os indicados ao prêmio cinematográfico.

Petra compareceu ao local junto da indígena Sonia Guajajara e registrou o momento ao lado de celebridades como o ator Leonardo DiCaprio. "Como é notório, Leo é grande apoiador da causa ambiental e indígena em todo mundo", escreveu em legenda na publicação no Instagram.

Além disso, ela e Sonia posaram para fotos ao lado de Brad Pitt, que também concorre em uma das categorias do prêmio. A cerimônia do Oscar acontece no próximo dia 9 de fevereiro.