Pesquisa aponta que 73% das pessoas souberam de uma notícia política por meio de memes

Nesta quarta-feira (29), a Plataforma Gente disponibilizou uma pesquisa, realizada pela Consumoteca Lab, na qual são detalhados diferentes dados acerca do meme, forma tão característica da contemporaneidade de transmitir informação.



Entre os destaques do levantamento,

dos entrevistados dizem já terem se informado sobre política através de figuras cômicas.

Ainda de acordo com o estudo, levando em consideração a geração Z, 58% dos entrevistados substituem frases ou palavras por memes e 67% “printam” a tela do celular com frequência para essa finalidade.

Foto: Reprodução/Internet



Também fica claro na pesquisa que boa parte dos internautas se sentem mais bem informados quando entendem um meme: são 66%.



De acordo com o levantamento,