Personagem autista é capa da revista da Turma da Mônica de julho

“Tem lugar pra todo mundo nessa turma” é o tema da revista Turma da Mônica deste mês de julho. Não à toa, ganha destaque na capa o personagem André, criado por Mauricio de Sousa em 2003 especialmente para falar sobre o autismo. O tema volta a entrar em foco nesta nova edição, de número 51.

A história se passa durante as comemorações dos 60 anos dos Estúdios Mauricio de Sousa, que recebe a visita de André, um amiguinho muito especial, mas que ninguém contava que fosse aprontar tanto.

Depois de descobrir uma passagem secreta, ele se aventura pelo mundo da turminha e, durante o passeio, repete frases ou palavras que ouve de outras pessoas ou mesmo da TV. Esse é um dos sintomas, conhecido como ecolalia, do autismo ou Transtorno do Espectro do Autismo (TEA).

André, que até então fazia parte de conteúdos institucionais via Instituto Mauricio de Sousa, vem ganhando destaque nas tramas para que as famílias possam entender melhor sobre o autismo e conviver de maneira positiva, aprendendo com as crianças dentro do Transtorno do Espectro do Autismo.

Algumas partes da HQ podem ser lidas no site Revista Autismo; já a história completa está disponível somente nas bancas.

Adaptação

Para os fãs da Turma da Mônica, continua em cartaz nos cinemas o filme "Turma da Mônica: Laços", adaptação da graphic novel assinada pelos irmãos Vitor e Lu Cafaggi.

Com direção de Daniel Rezende, indicado ao Oscar de melhor montagem pelo trabalho em "Cidade de Deus", a produção tem recebido críticas positivas e reunido novas e antigas gerações diante da telona.

Turma da Mônica 51

Maurício de Sousa Produções

2019, 68 páginas

R$ 6