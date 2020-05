Péricles é hospitalizado com infecção urinária em São Paulo

Péricles, 50, foi internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, nesta terça-feira (19) para tratar uma infecção urinária. A informação foi comunicada pela assessoria de imprensa do cantor.

"Os médicos optaram por medicá-lo no hospital. Ele passa bem e dentro de alguns dias terá alta", informou a equipe do pagodeiro.

Longe dos palcos devido à pandemia do coronavírus, Péricles participou do festival de música online Pipoca e Guaraná no último sábado (16). O artista apresentou músicas importantes da carreira, que iniciou no grupo extinto Exaltasamba.

"É um momento muito bom, em que matamos a saudade e ajudamos causas importantes durante este período difícil", disse o músico à Folha de S. Paulo. O ex-vocalista do Exaltasamba também disse que foi uma honra participar do cenário musical dos anos 1990. "As canções ainda estão vivas na cabeça de todo mundo."

No início do ano Péricles se tornou pai da Maria Helena, fruto do seu relacionamento com Lidiane. Na época, o cantor não escondeu a emoção com a chegada da filha. "Estarei sempre junto de você, pois quero muito que a alegria que você nos dá, te abrace também. Te amo, Maricota", declarou através das redes sociais.