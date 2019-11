Perfil de Vivi Guedes no Instagram vai virar plataforma sobre moda e beleza

Com o fim da novela "A Dona do Pedaço" (Globo), na noite desta sexta-feira (22), a maior dúvida das pessoas era com relação ao perfil da influenciadora digital da trama Vivi Guedes (Paolla Oliveira). Pois agora o mistério é revelado. A Globo vai fazer uma transformação no perfil.

O @estiloviviguedes conta com mais de 2,5 milhões de seguidores. Agora, o @PraVcArrasar será uma plataforma de conteúdo voltado à moda e a beleza, tendências, tutoriais de maquiagem e ensaios fotográficos para destacar o estilo de talentos e personagens da emissora.

A ideia, de acordo com a Globo, é que a transição aconteça neste final de semana (23 e 24), e que a primeira postagem oficial do @PraVcArrasar chegue na segunda-feira (25).

A produção de conteúdo ficará a cargo da área digital do Entretenimento da Globo, que ampliará a distribuição também no portal Gshow. A primeira postagem será sobre dicas de maquiagem e tendência de estilo para o verão, com tutoriais exclusivos do maquiador das famosas, Guto Moraes.

Já as últimas postagens do perfil @estiloviviguedes serão ensaios inéditos e um vídeo de despedida da personagem aos seus chamados "seguimores".

Em recente entrevista à Folha de S.Paulo, Paolla Oliveira disse que se surpreendia com a fama de Vivi Guedes: 'Na vida real ela ganha de mim', brincou.