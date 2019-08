Perdeu-se no meio da briga entre Luana Piovani e Pedro Scooby? Relembre os capítulos

Tudo parecia tranquilo com Luana Piovani, 42, e Pedro Scooby, 31, quando o casal surpreendeu o público ao anunciar sua separação em junho. A atriz afirmava que os dois continuavam bons amigos.

A separação ocorreu porque eles estariam em sintonias distintas. "Pra mantermos a harmonia que sempre tivemos em casa, resolvemos separar as 'vontades', afirmou a atriz".

No entanto, algumas semanas depois do término, começaram as brigas. O embate começou quando Scooby anunciou que estava namorando Anitta, 26, e ensinou os filhos a cantarem a música "Onda Diferente", sucesso atual da cantora. Na letra, o trio usa expressões como "fudeu" e fazem menções ao uso da maconha.

Piovani desabafou sobre o episódio nas redes sociais: "Incrível como ninguém lê Monteiro Lobato, ninguém canta uma Palavra Cantada, uma Adriana Partimpim. A professora falou que tem que ler e escrever umas frases pra não perder a mão. Do jeito que o incentivo aqui em casa tá puxado, quero só ver como vai ser", diz em vídeo.

Aos poucos, Piovani começou a revelar alguns bastidores do casamento, dizendo que os dois já estavam muito distantes, com projetos diferentes e que essa questão ficou mais clara quando eles passaram a viver em Portugal.

No meio disso tudo, a atriz começou a temer o dia em que seus filhos iriam conhecer Anitta. Um seguidor tocou no assunto, e Piovani, por meio de sua rede social, contou como estava se sentindo com isso. "Imagina a surra de story na Califórnia com a Anitta e a família feliz. Preguiça", escreveu ele. "Pensei mil vezes e estou me preparando. A vida é mesmo assim e tudo tem dois lados. Bora ficar de férias e aproveitar o pouco tempo sem filhos", respondeu Luana.

Cada vez mais irritada, Piovani começou a revelar mais detalhes sobre o motivo da separação com Scooby: "Na verdade, eu terminei o casamento porque ele, além de ter virado um turista, [...] não nos priorizava", afirmou a atriz.

Ela ainda disse que considerou as atitudes de Scooby desrespeitosas após a separação. "Não dá para ser tudo o que queria depois da falta de respeito e consideração que ele teve com a família dele. [...] O show de sexualidade que ele ofereceu ao mundo quando começou o novo relacionamento só mostra o quanto eu estava certa! Agora o mínimo de educação é que ele fique grato que não abro minha boca para falar das tantas cagadas constrangedoras que aprontou. Pai dos meus filhos e só", escreveu nas redes sociais.

Depois de tudo isso, Pedro Scooby levou Dom, Bem e Liz a uma viagem de férias para os Estados Unidos com a namorada Anitta. Após reclamar que o ex-marido não a deixava falar com os filhos há quatro dias, Piovani fez mais um desabafo pelas redes sociais.

Segundo a atriz, houve muita confusão antes mesmo do pai partir em viagem com as crianças. Ele teria perdido o voo para os Estados Unidos porque não tinha em mãos todos os documentos acertados, fato que ela precisou resolver.

A atriz ainda havia pedido que algumas regras fossem cumpridas. "Antes de as crianças irem eu coloquei tudo escrito, as condições: cadeirinha, sem palavrões, sem músicas com expressões chulas ou palavrões, não teclar enquanto dirige e falar com meus filhos dia sim, dia não, às 20h, que lá é 12h, que achei que era um horário bom, porque as crianças nas férias acordam mais tarde mesmo", afirmou Luana.

Mesmo assim, ela não conseguiu contato com os filhos. "Eles viajaram na quinta, falei com eles na sexta e nunca mais ele me respondeu nenhum WhatsApp, não atendeu nenhuma ligação. Liguei para a Leticia [amiga de Scooby], e ela também não atendeu. E por que ela não me atendeu? Porque ele me deu o número errado", contou Piovani nesta terça-feira (13).

PASSO A PASSO DA SEPARAÇÃO

Março: Casal anuncia a separação

Junho: Anitta confirma namoro com Pedro Scooby

Julho: Scooby visita os filhos em Portugal e canta 'Onda Diferente', de Anitta, em vídeo, e Piovani se irrita com teor da música

5 de Agosto: Piovani revela mais sobre os bastidores de sua separação e se diz aflita com viagem de Scooby com os filhos

13 de Agosto: Scooby viaja com Anitta e filhos; Piovani reclama que ex-marido deixou crianças incomunicáveis por quatro dias

14 de Agosto: Irritada, atriz revela todos os problemas que sofreu com a viagem de Scooby com Anitta