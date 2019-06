Pela segunda vez, festival QXAS leva discussões sobre fotografia para o Sertão Central

O Sertão Central cearense é palco da segunda edição do festival de fotografia QXAS, que leva nomes consagrados da área para as cidades de Quixeramobim e Quixadá. A programação gratuita tem início nesta terça-feira (18) e segue até sábado (22).

Durante cinco dias, o evento promoverá workshops, oficinas, palestras, vivências, rodas de conversas, leituras de portfólio, exposições e festas nas duas cidades do interior do Ceará. Neste ano, o festival promove ainda a exposição "Outros mundo, outros sertões", inspirado no imaginário da região que apontam a presença de seres de outros planetas na região.

Os curadores do evento selecionaram 36 trabalhos fotográficos que estarão expostos no Memorial Antônio Conselheiro, em Quixeramobim. Ao todo, fotógrafos de 11 estados brasileiros estarão representados na mostra, que conta com 24 nordestinos, sendo 11 deles oriundos do Ceará. A curadoria dos trabalhos ficou a cargo de Iana Soares, Patrícia Veloso e Silas de Paula.

Todas as atividades do QXAS têm entrada franca, com exceção dos workshops, que exigem inscrição prévia pelo portal Sympla.Os cursos serão ministrados por nomes como César Barreto (RJ), Ed Viggiani (SP), Maíra Ortins (CE) e Nair Benedicto (SP).

O festival promove ainda discussão entre fotógrafos, curadores e críticos de arte sobre linguagem e estética. O núcleo de formação do evento recebe Maurício Pokemon (PI) e Miguel Chikaoka (PA), que se juntam aos cearenses Angela Morais, Dois Vetim, Emi Teixeira, Fernando Jorge, Igor Cavalcante, Gandhi Guimarães, Gustavo Costa, Tibico Brasil, Pablo Pinheiro e Rubens Venâncio.

Veja a programação do II QXAS

Terça-feira (18)

9h as 12h - Escola Humberto Bezerra

Oficina “Saudade de novos tempos”, com Maurício Pokemon (14 a 17 anos)

Oficina “Produção de notícias para veiculação em redes”, com Gustavo Costa (a partir de 15 anos)

8h as 11h - Sesc Ler

Oficina “Retrato do Sertão Central”, com Angela Morais (7 a 15 anos)

9h as 12h - Escola Agrícola Leorne Belém

Oficina “Fotografia de Retrato” com Gandhi Guimarães (a partir de 15 anos)

14h as 17h - Escola Profissionalizante

Oficina “Produção de notícias para veiculação em redes”, com Gustavo Costa (a partir de 15 anos)

14h as 17h - Escola José Jucá (Quixadá)

Oficina “Câmara Escura” com Karine Araújo e Junior Cavalcante (a partir de 12 anos)

14h as 17h - Casa de Saberes Cego Aderaldo

Oficina “Carimbos artesanais e fotografia”, com Emi Teixeira e Igor Cavalcante (a partir de 12 anos)

20h - Casa de Saberes Cego Aderaldo

Abertura da exposição Miragem

Quarta-feira (19)

9h as 12h - Escola Humberto Bezerra

Oficina “Saudade de novos tempos”, com Maurício Pokemon (14 a 17 anos)

9h as 12h - Escola Padre Vicente (Quixadá)

Oficina “Câmara Escura” com Karine Araújo e Junior Cavalcante (a partir de 12 anos)

9h as 12h - Sesc Ler

Oficina “Retrato do Sertão Central” com Angela Morais (7 a 15 anos)

9h as 12h - Escola Agrícola Leorne Belém

Oficina “Fotografia de Retrato” com Gandhi Guimarães (a partir de 15 anos)

9h as 12h - Escola Humberto Bezerra

Oficina “Produção de notícias para veiculação em redes” com Gustavo Costa (a partir de 15 anos)

14h as 17h - Escola Profissionalizante

Oficina “Produção de notícias para veiculação em redes” com Gustavo Costa (a partir de 15 anos)

14h as 17h - Casa de Saberes Cego Aderaldo

Palestra “Da fotografia ao roteiro audiovisual” com Tibico Brasil

15h - Escola Humberto Bezerra

Roda de Conversa sobre "Relatos de Experiência sobre Trajetória Artistica do Autor" com Pablo Pinheiro

20h - Memorial Antônio Conselheiro (Auditório)

Abertura Oficial lI Qxas Festival - Homenagem a José Albano (CE) e Nair Benedicto (SP) e Abertura da Exposição "Outros mundos, Outros sertões"

22h - Memorial Antônio Conselheiro (Quadra)

FotoFesta

Quinta-feira (20)

9h as 12h e 14h as 17h - Faculdade UNIQ

Curso “Brincando com a luz do Sertão Central” com Miguel Chikaoka (PA)

9h as 12h - Faculdade UNIQ

Workshop “Retrato Informal - Luz Natural” com José Albano (Fotógrafos)

14h as 17h - Memorial Antônio Conselheiro

Workshop “Como desenvolver um projeto artístico” com Maíra Ortins (Artistas visuais)

8h30 as 11h30 e 14h30 as 17h30 - Nós da Comunidade

Oficina “Câmara Escura” com Karine Araújo e Junior Cavalcante (a partir de 12 anos)

17h30 as 18h30 - Nós da Comunidade

Roda de Conversa "Relatos de experiência sobre a trajetória artística do autor” com Beto Skeff

19h - Memorial Antônio Conselheiro (Sala de Cinema)

Abertura da Exposição “O Sertão reinventado pelo desejo” de Tarcísio Filho

20h - Memorial Antonio Conselheiro (Auditorio)

Palestra "Um mergulho na história, uma questão para o futuro" com César Barreto

21h - Memorial Antônio Conselheiro (Auditório)

Palestra “Fototaxia - em busca do elo perdido” com Miguel Chikaoka (PA)

22h - Memorial Antônio Conselheiro (Quadra)

Banda Coletivo Conselheiro, DJ PJ Roots, projeções e intervenções

Sexta-feira (21)

8h as 11h e 14h as 17h - Fundação Cultural Quixadá

Oficina "A percepção, o ato criativo e a escrita visual" com Pablo Pinheiro

9h as 17h30 - Casa de Saberes Cego Aderaldo

Oficina “Fotovivência em Cianotipia” com Rubens Venâncio

9h as 12h - Sesc Ler

Oficina “Carimbos artesanais e fotografia” com Emi Teixeira e Igor Cavalcante

9h as 12h - Faculdade UNIQ

Workshop “Relato de experiências” com Nair Benedicto (SP) (Fotógrafos)

9h as 12h - Faculdade UNIQ

Workshop "Retrato Informal - Luz natural", com José Albano

19h - Casa de Saberes Cego Aderaldo

Palestra “Vida Alternativa”, com José Albano

14h as 17h - Faculdade UNIQ

Workshop “Um olhar etnográfico”, com Ed Viggiani (SP) (Fotógrafos)

14h as 17h - Faculdade UNIQ

Workshop “O P&B no séc. XXI: prata e pigmento” com César Barreto (RJ) (Fotógrafos)

14h as 17h - Memorial Antônio Conselheiro

Workshop “Como desenvolver um projeto artístico” com Maíra Ortins (artistas visuais)

16h30 as 18h - Memorial Antônio Conselheiro (Auditório)

Leitura de Portfólio, com Fernando Jorge

20h - Casa de Saberes Cego Aderaldo

Projeção “A fotografia do Cariri”, comentada por Nívia Uchoa e Rubens Venâncio

Projeção “A fotografia do Sertão Central”, comentada por Beto Skeff e Yan Belém

19h - Memorial Antônio Conselheiro (auditório)

Lançamento Festival Kariri

20h - Memorial Antônio Conselheiro (auditório)

Mulheres na Fotografia: Olhares das periferias: a potência das ações das fotógrafas e fotógrafos coletivos de periferia de Fortaleza com Joyce Vidal e Karine Araújo

21h - Memorial Antônio Conselheiro (Auditório)

Palestra “A fotografia como método de pesquisa e expressão ” com Ed Viggiani (SP)

22h - Memorial Antônio Conselheiro (Quadra)

Ricardo Labastier, Xangai Indio e DJ Tadeu

Sábado (22)

10h - Casa de Saberes Cego Aderaldo

Visita guiada à exposição Miragem com Iana Soares e alguns autores

14h as 17h - Faculdade UNIQ

Workshop “Um olhar etnográfico” com Ed Viggiani (SP) (Fotógrafos)

14h as 17h - Faculdade UNIQ

Workshop “O P&B no séc. XXI: prata e pigmento” com César Barreto (RJ) (Fotógrafos)

14h as 17h - Memorial Antônio Conselheiro

Workshop “Como desenvolver um projeto artístico” com Maíra Ortins (Artistas visuais)

16h30 as 18h - Memorial Antônio Conselheiro (Auditório)

Leitura de Portfólio, com Fernando Jorge

20h - Memorial Antônio Conselheiro (Quadra)

Mulheres na Fotografia: Khôra - A fotografia expandida na obra de Maíra Ortins Maira Ortins (CE)

21h - Memorial Antônio Conselheiro (Auditório)

Masterclass com José Albano e Nair Benedicto

22h - Memorial Antônio Conselheiro (Quadra)

Encerramento do II QXAS, performance Projeto Dança Do Outro Lado e show Getúlio Abelha