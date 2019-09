Pedro Scooby curte festival de música ao lado da modelo e novo affair Cíntia Dicker

Pedro Scooby parece já ter engatado um novo romance logo após o término com a cantora Anitta. Segundo informações do blog do Léo Dias, o surfista estaria conhecendo melhor a modelo Cíntia Dicker. No Instagram, os dois compartilharam momentos juntos no festival de música 'Sea.Hear.Now', realizado neste fim de semana em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Em um clique republicado por Scooby, os dois aparecem juntos no local do evento. "Bonnie and Clyde", escreveu o ex de Anitta e Piovanni após a repostagem. Além disso, os dois foram vistos juntos em clima de intimidade nos outros vídeos publicados.

Cíntia Dicker, que além de modelo também é atriz, mora em Nova York e é ex-namorada do empresário Rico Mansur.