Pedro Bial diz que Babu deve vencer 20ª edição do "Big Brother Brasil"

Pedro Bial, 62, o antigo apresentador do Big Brother Brasil, afirmou em conversa com Fábio Porchat que acredita que Babu Santana será o campeão desta 20ª edição do reality.

"Está com uma pinta que é o Babu né? Imagine, em 20 edições, no Brasil, que é um país majoritariamente negro, seria o primeiro negro a ganhar o Big Brother", disse Bial em uma live com o humorista. Em seguida, ele se corrigiu e lembrou que Gleici Damasceno foi a primeira vencedora negra do reality.

"Verdade, ela ganhou em 2018. Mas essa não é da minha época e eu esqueci, falha minha. Mas poderá ser o primeiro negro", acrescentou o jornalista.

Babu já enfrentou 6 dos 12 paredões formados no BBB 20, tendo recebido poucos votos em todos eles. Inclusive, ele disputa a permanência da casa com Thelma e Flayslane atualmente. O ator é, hoje, um dos favoritos ao prêmio de R$ 1,5 milhão.

Do lado de fora da casa, a torcida por Babu conta com o apoio de peso de celebridades como Anitta e o artilheiro do Flamengo Gabriel Barbosa, o Gabigol –que inclusive reproduziu, ao comemorar um gol, uma dança feita pelo brother dentro do reality.

Babu Santana iniciou sua carreira de ator em 1997, quando entrou para o grupo de teatro Nós do Morro. Com mais de 20 anos de estrada, seu extenso currículo conta com 43 filmes, 15 novelas e mais de 20 peças de teatro.

O artista já foi premiado com duas estatuetas do Prêmio Grande Otelo da Academia Brasileira de Cinema, considerado o mais importante da categoria no país. A primeira veio por sua participação no filme "Estômago" (2007), que rendeu a ele o prêmio de melhor ator coadjuvante; a segunda veio pelo protagonista de "Tim Maia" (2014), no qual interpretou o cantor na fase adulta, trabalho que rendeu a ele o prêmio de melhor ator.

Babu também atuou em longas como "Júlio Sumiu" (2014), "Cidade de Deus" (2002) e "Mundo Cão" (2016). Na televisão, participou de diversas novelas da Globo, como "Caminho das Índias" (2009), "Duas Caras" (2007), "Viver a Vida" (2009)., "I Love Paraisópolis" (2015) e "Novo Mundo" (2017), além de ter feito participações em atrações como Malhação.