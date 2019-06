Pé de moleque diferenciado leva café solúvel na composição

Há 29 anos, Noélia Fontenelle, da rede Noélia Doces e Salgados, leva a muitas mesas os sabores que alcança com mãos habilidosas e experientes. Em casa, já se arrisca na cozinha muito antes disso. Ainda criança, aprendia com os pais a dar os primeiros passos no universo gastronômico. Aos fins de semana, quem fazia os bolos da casa era ela. Jantares e almoços familiares também eram comandados por Noélia.

O tempo só confirmou a paixão praticamente nata. Hoje, ela na possibilidade de parar e, vez por outra, está na cozinha de uma das sedes do empreendimento inventando ou repassando receitas. Entre elas, há um espaço especial para as comidas típicas tão almejadas durante os festejos juninos. O pé de moleque feito por Noélia tem gostinho especial e ingredientes que a chef decidiu acrescentar para dar um toque a mais.

Pé de moleque

Ingredientes:

1kg de carimã

1kg de rapadura preta

500ml de água

400ml de leite de coco

100g de manteiga

200g de xerém de castanhas

15g de café solúvel

Castanhas para decorar

Erva doce a gosto

Cravo a gosto

Gengibre a gosto

15g de canela

20g de chocolate

Modo de preparo:

Cozinhe a rapadura com a água até que o doce se desmanche completamente. Deixe esfriar. Depois, coloque carimã numa bacia e vá adicionando a rapadura aos poucos até que a mistura fique bem homogênea. Em seguida, coloque os outros ingredientes. Atenção para as especiarias que não têm quantidade especificada, o ideal é que o cozinheiro vá fazendo a prova da massa. Mexa bem os ingredientes e coloque em forma untada com manteiga. Por cima, use as castanhas para decorar.

Na sequência, leve ao forno, na temperatura de 180ºC, deixando a massa assar por cerca de uma hora.