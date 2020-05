Paulo Gustavo revela participação de Marieta Severo na série 'Minha Mãe é uma Peça'

O ator Paulo Gustavo participou do programa "Conversa com Bial" (TV Globo) durante a madrugada desta quarta-feira (20). No bate-papo, o artista revelou que Marieta Severo estará no elenco da série "Minha Mãe é uma Peça", da Globoplay. "Não sei se eu poderia falar isso, mas convidei Marieta Severo para participar da série", contou.

A atriz interpretará a mãe de Dona Hermínia em "Minha Mãe é uma Peça". A primeira temporada da série mostra a protagonista ainda casada, com filhos aos oito anos de idade. O primeiro episódio será sobre a mãe de Hermínia, mostrando como a personagem se tornou o que é.

Paulo Gustavo contou também que quando escreveu "Minha Mãe é uma Peça", há quinze anos, se inspirou na personagem de Marieta Severo na peça "A Estrela do Lar". O ator contou ainda que será necessário conciliar as agendas para fazer dar certo a participação de Marieta na série.

A estreia da série estava prevista para o segundo semestre de 2020, mas a produção foi paralisada devido a política de isolamento social para combater o novo coronavírus.