O ator e comediante Paulo Gustavo deixou os Estados Unidos para passar o Réveillon de 2020 em Balneário Camboriú. No Instagram, ele mostrou o desembarque neste domingo (29), ao lado do marido, Thales Bretas, e dos filhos Romeu e Gael.

Na publicação da rede social, Paulo Gustavo aproveitou para agradecer os fãs que foram conferir o filme “Minha Mãe é Uma Peça 3” que está em cartaz nos cinemas.

Ainda no post, o ator revelou que irá passar a virada do ano com a modelo Caroline Trentini.

Veja: