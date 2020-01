Paulo Gustavo entra na casa do BBB e conhece brothers

O ator e comediante Paulo Gustavo visitou a casa do BBB20, nesta quinta-feira (30). Após realizar um quiz com os participantes do programa, ele entrou no Quarto do Líder com Petrix e Felipe, chegando a usar um dos roupões da casa. Depois, conheceu os outros cômodos. Na sala, eles fez fotos e vídeos com o celular para o #FeedBBB.



Em seguida, o ator foi até o Quarto Céu. "Eu podia dormir aqui um dia, né?", brincou o ator.



Durante a visita, Paulo Gustavo aproveitou a passagem para falar o filme "Minha Mãe é Uma Peça 3". Recentemente, o filme bateu a marca de 10 milhões de espectadores e pode, assim, chegar a bater o recorde de maior público (ou maior audiência) de toda a história do cinema no Brasil. Os dados foram divulgados pelo CinePOP.



Veja encontro: