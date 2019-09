Paulo Coelho e Patrícia Pillar saem em defesa de Felipe Neto

Um dos escritores brasileiros mais vendidos do mundo, Paulo Coelho manifestou publicamente apoio a Felipe Neto, depois que o youtuber recebeu ameaças. Ele vem recebendo intimidações desde que tomou a iniciativa de comprar e distribuir 14 mil exemplares com temática LGBTQ como resposta a decisão do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, de recolher a HQ “Vingadores – A cruzada das crianças” da Bienal do Livro devido ter a ilustração de dois personagens se beijando.

"Não brinca com milicianos. Está fazendo o certo, mas realmente não se exponha. Qualquer coisa, pode vir até aqui - Genebra é super vigiada por causa dos muitos corpos diplomáticos. Se precisar, me acione", escreveu Paulo Coelho no Twitter. Felipe Neto respondeu: "Querido, você não faça ofertas assim que amanhã eu tô batendo na sua porta".

Além do escritor Paulo Coelho, outras personalidades se posicionaram, como a atriz Patrícia Pillar. "No que puder ajudar, estou perto!", avisou.

Veja tweets: