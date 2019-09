Paulo Betti se emociona ao relembrar a morte do neto no Encontro com Fátima Bernardes

Paulo Betti, intérprete de Miguel na novela Órfãos da Terra, esteve no Encontro com Fátima Bernardes nesta sexta-feira (27), para a divulgação do último capítulo da trama, ao lado da atriz Anajú Dorigon, que fez o papel de sua filha, Camila. No programa, o ator falou sobre a morte do neto Antônio e sobre como ele e a ex-mulher Eliane Giardine, com quem contracenou na produção, foram apoiados pelos colegas de equipe.

“Nós passamos por momentos muito difíceis, perdemos nosso neto, mas a união de todos [os profissionais da novela] fez com que a gente aguentasse e tirasse força”, revelou.

Aproveitando a pauta sobre doação de órgãos, Paulo continou: "Um problema igual ao que foi mostrado aqui, nós perdemos o nosso neto. Ele fez um transplante de medula... mas a união de todos fez com que a gente aguentasse, tirasse forças, porque a vida segue".

Betti viveu o par romântico de Eliane, com quem foi casado por 20 anos. Durante o período de gravações, em junho desde ano, os dois perderam o único neto, de 1 ano e 7 meses, vítima de leucemia.