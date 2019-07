A cantora Paula Fernandes, 34, divulgou hoje o videoclipe da música "Juntos", que foi registrado em junho, durante a gravação de seu novo DVD "Origens", em Sete Lagoas (MG). Sem Luan Santana, que desistiu de fazer um dueto com ela na canção, Fernandes contou com a força vocal de seus fãs, que cantaram a música em alto e bom som. Alguns foram às lágrimas de emoção.

"O coral mais afinado do mundo, o melhor Bradley Cooper que eu poderia ter", disse a cantora durante a gravação. O público era de 15 mil pessoas.

Depois de se apresentar, a cantora pediu para regravar a música, mas desta vez, com o público cantando sozinho a parte que seria de Luan Santana. Ao final, os fãs gritaram: "Chupa Luan". Ela então respondeu: "Porque a resposta é o amor".

A cantora disponibilizou a canção "Juntos", com participação de Luan Santana, nas plataformas musicais em meados de maio. No mesmo dia, a música viralizou e foi comentada à exaustão pelos internautas.

Originalmente interpretada por Bradley Cooper e Lady Gaga no filme "Nasce Uma Estrela", a nova versão manteve a expressão "Shallow Now" da original. "Diga o que te fez sentir saudades, bote um ponto final. Cole de uma vez nossas metades, juntos e shallow now", diz o refrão da música.

Segundo a cantora, a versão foi previamente enviada a Lady Gaga, que aprovou a letra sem nenhum apontamento.Os fãs de Gaga, no entanto, não aprovaram a canção. A cantora virou meme na internet.

No Twitter, os fãs de Lady Gaga, principalmente, ajudaram a criar a hashtag #morreuumaestrela em referência ao filme "Nasce uma Estrela", da canção original. Um internauta aproveitou uma publicação antiga de Lady Gaga no Twitter como se ela estivesse comentando a versão de versão de Paula Fernandes: "Estou devastada, Brazil". Na verdade, Gaga escreveu isso quando precisou cancelar seu show no Rock in Rio, em 2017, por causa de uma lesão.