Paul McCartney inicia sua 8ª passagem pelo Brasil com show nesta terça

Paul McCartney inicia sua oitava passagem pelo Brasil com show nesta terça-feira (26), no Allianz Parque (zona oeste de São Paulo), onde também se apresenta na quarta-feira (27). O ex-beatle volta ao país para promover o álbum "Egypt Station" e também passa pelo estádio Couto Pereira (Curitiba), no sábado (30).

Os ingressos para a primeira data estavam esgotados, mas a organização liberou um lote extra. Também há ainda algumas entradas para o show extra na capital paulista. Os preços variam de R$ 240 a R$ 890 e estão disponíveis no site da Tickets for Fun. Para Curitiba, não há mais ingressos.

O novo trabalho de Paul conta com 16 faixas. Uma delas é a "Back in Brazil", pensada durante turnê no país, em um dia livre quando ele estava sentado ao piano no quarto do hotel. A música apresenta uma história que ele imaginou sobre dois jovens brasileiros que tentam se encontrar;

Com a Freshen Up Tour, a nova visita do cantor ocorre pouco mais de um ano de seu último show no país. Foi em outubro de 2017, quando veio para a One on One Tour e se apresentou em Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte e Salvador.

A turnê ainda passou na América do Sul por Santiago (Chile), em 20 de março, e Buenos Aires (Argentina), no dia 23 de março.