Patricia Marx polemiza com Xuxa e fala em amizade por interesse com apresentadora

A cantora Patricia Marx reacendeu uma polêmica aparentemente antiga com a apresentadora Xuxa Meneghel. Segundo ela, a amizade entre as duas só durou enquanto ela podia ajudar Xuxa com sua voz para melhorar a base de alguns dos discos da Rainha dos Baixinhos.

Tudo começou na última semana quando Patrícia, em uma entrevista, disse que Xuxa "gemia" em músicas lançadas entre os anos 1980 e 2000 e a acusou de copiar seu estilo.

Chateada, Xuxa respondeu e acendeu a polêmica. "Ela tem uma voz linda, nunca poderia imitá-la... Ela já colocou a voz-guia, pois as músicas do Trem da Alegria já vinham com as vozes do grupo (que ela participava) e sim, eu chorava (e não gemia) desde o primeiro disco (Xuxa e seus amigos), onde Patrícia nem era cantora. O que me deixa triste é que eu sempre gostei dela, admirei seu talento e a ajudei no que pude... Que pena essa atitude feia. Mais uma decepção", lamentou a loira

A própria Patricia publicou a resposta de Xuxa. Em retorno, disse que as pessoas, fãs da apresentadora, saberiam em breve sobre todas as verdades e que "castelos vão desmoronar". Ela deu a entender que a amizade com Xuxa só aconteceu por interesse.

"Economizem as lágrimas e a euforia para quando meu livro sair. Muitos castelos vão desmoronar. A verdade sempre aparece. Xuxa e eu fomos amigas numa fase em que eu interessava para o momento de todos. Tão logo, fui substituída por outras 'amizades' circunstanciais", acusou.

Ela completou o raciocínio: "Sempre fui grata, sim a você, Xuxa, e tenho certeza que não foi você quem escreveu esse texto aí, por que você nunca mais respondeu às minhas mensagens. Não seria agora que você se incomodaria comigo. Temos coisas mais importantes a fazer, né miga?", finalizou Marx.