Passeios de barco pelos rios ou mares de Fortaleza são boa opção para as férias

Caso queira conhecer verdadeiramente uma cidade, comece pelas pessoas, alguém falou certa vez. Mas e quando os próprios habitantes também não sabem de partes importantes do lugar onde moram?

Esse era o caso da empreendedora Davisany Moura. Nascida e criada em Fortaleza, ela ainda não havia visto a grandiosa paisagem da Barra do Ceará, cujo coração emerge das águas do rio homônimo ao bairro.

O pôr do sol na Barra do Ceará é uma das principais paisagens reservadas aos navegantes do barco Foto: Natinho Rodrigues

“Conhecia por cima da ponte, mas não assim, vendo o mangue, a natureza”, conta a moradora da Cidade dos Funcionários, que contornou a Capital para apreciar o pôr do sol no local. O convite foi da amiga, que já havia realizado um passeio de barco saindo do Polo Turístico da Barra do Ceará, às margens do Rio, e seguindo até Iparana, em Caucaia, totalizando duas horas de travessia.

“Fiz até uns vídeos e enviei para a minha irmã, de São Paulo. Ela não acreditou, disse que nem parecia Fortaleza. Mas é a minha cidade, sim, é a minha terra linda demais que eu só quero desbravar cada vez mais agora”, vibra Davisany.

Feito ela, nós também embarcamos na aventura para apreciar as belezas e histórias que roteiros ainda pouco explorados reservam a nativos e turistas, especialmente neste período de férias. Como transitar pela cidade de barco, seja por mar ou, neste caso, rio.

Há mais de três décadas comandando uma das embarcações integrantes desse passeio ecológico na Barra, Alberto de Souza é testemunha do quanto as pessoas se impressionam com as riquezas proporcionadas pela excursão fluvial, feita com ele apenas mediante agendamento.

Passar por debaixo da ponte da Barra do Ceará pode oportunizar bons momentos Foto: Natinho Rodrigues

“Acho que devemos mostrar que temos doze quilômetros de manguezal, vestígios de salinas, além de nossa história de pioneirismo. O pessoal fica adorando Veneza, mas a mais especial que tem é essa aqui que está perto de nós”.

Acompanhamos Alberto na jornada rio adentro e a sensação é de realmente descobrir um oásis em meio à turbulência da urbe. Em determinado ponto, avistamos uma praia de rio, com montinhos de areia, em que os passageiros pararam para tomar um banho. Já no barco, o vento leve imprime no olhar o desejo de observar cada detalhe do verde.

Os pequenos peixes saltando na água também são motivo para abrir um sorriso de satisfação por estar ali. “O encontro do rio com o mar é outro ponto fascinante. Eu só tenho a agradecer por todo dia ver isso”, contenta-se Alberto.

Tripulantes podem tomar banho durante parada no passeio pelo Rio Ceará Foto: Natinho Rodrigues

Mansidão

Outro cenário que merece visita (e mergulho) é o Rio Cocó. A partir de três opções de passeio de barco, com distintos valores e durações – há o de 20 minutos, o de 1h10 e o de duas horas, apenas o primeiro sem necessidade de agendamento – é possível imergir nas minúcias naturais de um dos maiores e mais ricos parques urbanos da América Latina.

A paisagem rica em verde do Cocó impressiona e tranquiliza Foto: José Leomar

Optamos pelo passeio com duração de uma hora e dez minutos, saindo da Avenida Sebastião de Abreu cedinho da manhã. Guiados pelo comandante da embarcação, o militar da reserva Araújo Garcia, fomos adentrando nas mansas águas do rio.

O passeio de barco no Cocó tem caráter ecológico Foto: José Leomar

Sem pressa, confundindo-se com o tempo em estado de suspensão dali, nos são repassadas várias informações. Entre elas, sobre a área total de mangue, cuidados relativos à preservação das águas e as espécies de animais e plantas lá presentes.

“A intenção do passeio de barco no Rio Cocó é a de educação ambiental. As pessoas vêm conhecer para proteger”, explica Araújo.

Não à toa, às quartas-feiras, estudantes de escolas públicas, por meio de um projeto, realizam a travessia de maneira gratuita. Além disso, o banho na Praia da Sabiaguaba, ponto mais extremo onde as embarcações vão com a excursão ecoturística, é outro destaque.

Trajeto alimenta em crianças e adultos o gosto pela natureza e a preservação do rio Foto: José Leomar

Da mesma maneira como acontece na Barra do Ceará, o fenômeno do encontro das águas do rio com o mar encanta e pede silêncio para ouvir bem a natureza se manifestando.

Perto de nossa equipe, o maior barco do comandante passava transportando uma família com várias crianças. A alegria e atenção eram soberanas entre elas, como aconteceu com a aposentada Maria Risalva Farias Lobo, 68, pela primeira vez atravessando uma parte do rio que tantas vezes já havia observado de longe.

“Gostei muito, recomendo. E acho que merece divulgação. Se não passasse todos os dias por aqui notando que tinha, nunca havia parado”, reflete.

A área de mangue pode ser conferida bem de perto por aqueles que optarem pela travessia no Cocó Foto: José Leomar

Imensidão

Nosso roteiro finaliza desembocando exatamente no mar, entre as velas do Mucuripe. A Associação dos Veleiros de Fortaleza disponibiliza passeios diariamente saindo desse ponto tão frequentado da cidade, especialmente por quem vem de fora, motivo maior para que grande parte dos tripulantes seja turista. Humberto Ferreira veio de uma Capital vizinha, Recife, para conhecer um dos pedaços mágicos da terra do sol.

“Estávamos andando pela orla, nos ofereceram o passeio e resolvemos vir fazer. Além de querer visitar esse ponto turístico, tinha curiosidade para saber como eram os navios naufragados”, detalha o jovem pernambucano de 16 anos.

A embarcação Minha Deusa, na qual estávamos, com capacidade para 64 passageiros, passa pertinho do Mara Hope, por exemplo, a lendária nau integrante da paisagem da Praia de Iracema desde 1985. “Coisa incrível demais”, ressaltou Humberto ao visualizar a imensidão do navio.

Observação de navios, como o Mara Hope, é típico do passeio do Mucuripe Foto: Natinho Rodrigues

Sérgio Tadaiesky, um dos proprietários das embarcações da Associação de Veleiros, opera há mais de 30 anos no local. Ele conta que, atualmente, o objetivo é alavancar os passeios por meio de promoções.

“Para as pessoas que moram em Fortaleza, aos sábados e domingos pela manhã todos os ingressos ficam com 50% de desconto em todas as épocas do ano”, informa.

“Nesses dias, saímos às 10h e passamos pelo cais pesqueiro e píer petroleiro, cruzamos a enseada do Mucuripe até o Marina Park Hotel e, lá, paramos um tempo para banho por volta de 20 minutos”.

A pausa para o banho no mar é rito obrigatório para quem aposta em passeio no Mucuripe Foto: Natinho Rodrigues

O retorno passa pela Ponte dos Ingleses até chegar à orla da Praia de Iracema, totalizando duas horas de trajeto. No barco, o serviço de bar é opcional e há clássicos da MPB tocando, para a festa dos tripulantes.

Escutamos “Descobridor dos sete mares” na voz de Tim Maia, assim como o casal Bruno Soares e Bruna Alencar. Ela de Fortaleza, ele de São Paulo morando há nove meses por aqui, ainda não haviam contornado uma parte do mar por barco e resolveram comemorar os três meses de namoro assim, sobre a água. “Um verdadeiro presente”, disseram, em meio ao vento.

Presença no mar rende bons registros Foto: Natinho Rodrigues

O mesmo sentimento, asseguro, será partilhado por quem se permitir navegar, seja por rio ou mar, pela cidade. São caminhos de imersão profunda naquilo que faz bem e nos insere no todo da urbe. É quando a conheceremos mais. De verdade.

Serviço

Passeio de barco na Barra do Ceará

Diariamente, apenas mediante reserva. Grupos com, no mínimo, 10 pessoas. Valor: R$ 30 cada. Av. Radialista José Lima Verde, 746 - Barra do Ceará. Contato: (85) 8753-3940

Passeio de barco no Rio Cocó

Aos sábados, domingos e feriados, passeios de 20 minutos, de 8h às 13h; durante a semana, apenas mediante agendamento (R$ 10 por pessoa). Há também passeios de duas horas (R$ 300 o grupo) e 1h10 (até 5 pessoas, R$120 o grupo), também agendados. Avenida Sebastião de Abreu, 298 - Cocó. Contato: (85) 98527-8216 ou pelo perfil no Instagram

Passeio de barco no Mucuripe

Diariamente, a partir das 16h (R$ 60 por pessoa). Moradores de Fortaleza, desconto de R$ 10. Aos fins de semana, de 10h ao meio dia. Av. Beira Mar, 4.293 - Mucuripe. Contato: (85) 99973-1331