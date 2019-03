Participantes de oficina literária em Fortaleza publicarão textos em Antologia

Uma nova antologia deve vir a público em breve, envolvendo a mais recente safra de escritores de Fortaleza. A obra é resultado da Oficina de Autoficção e Autobiografia, ministrada em fevereiro por Vanessa Passos, escritora, professora e Doutoranda em Literatura Comparada.

O encontro otimizou diálogos sobre o entrecruzamento entre ficção e realidade, característica do gênero literário proposto. Também gerou discussões acerca da escrita, o que fez com que os participantes pudessem se debruçar sobre as histórias que queriam contar.

Com os textos escritos, o próximo passo são os processos de revisão, feedback e edição, que devem ser organizados pela própria facilitadora. Ainda não há previsão de finalização e lançamento da obra.

Novos passos

Prosseguindo com o intuito de promover reflexões acerca do fazer literário, uma nova oficina ministrada por Vanessa Passos está com inscrições abertas. Desta vez, a temática será sobre criação de personagem, e ocorrerá nos dias 1, 2 e 3 de abril, das 18h às 21h, na Livraria Lamarca.

Além de propor exercícios práticos, a empreitada pretende abordar conteúdos como ficha de personagem, características do personagem, os dramas, dimensões, escolhas, protagonista versus antagonista e arco de personagem.

Serviço

Oficina de Criação de Personagem

De 1 a 3 de abril na Livraria Lamarca (Avenida da Universidade, 2475, Benfica). Inscrições abertas. Investimento: R$ 300 (à vista com 10% ou com entrada de R$ 150) + R$ 150 (1x no cartão). Contato: (85) 98961.9171