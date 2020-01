Participantes da casa de vidro do BBB 20 serão revelados no intervalo de 'Amor de Mãe'

A Globo anunciou que os quatro participantes da casa de vidro serão anunciados no intervalo da novela "Amor de Mãe" desta sexta-feira (31). A primeira vez que a casa de vidro surgiu foi no BBB 9. O recurso foi retomado no BBB 11 e BBB 13.

Dois homens e duas mulheres ficarão expostos no espaço montado no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, a partir deste sábado (1º). Dois deles (um homem e uma mulher) vão ser escolhidos pelo próprio público para entrar na casa do Big Brother Brasil 20.

O homem e a mulher mais votados vão conquistar o direito à entrada oficial no reality, prevista para a próxima terça (4). Ao contrário da expectativa que a casa de vidro pudesse ter ex-BBBs ou famosos, os quatro participantes serão anônimos, segundo apresentador Tiago Leifert.