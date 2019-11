Participantes cearenses do The Voice Brasil 2019 fazem show na Mostra Sesc de Culturas Cariri

Ana Ruth e Heloísa Ribeiro, participantes do The Voice Brasil 2019, se apresentam em um show exclusivo na abertura da Mostra Sesc de Culturas Cariri. As cantoras sobem ao palco no dia 8 de novembro, logo após o show de Gal Costa. A programação completa está disponível no site ou no aplicativo “Mostra Sesc de Culturas”, para Android e iOS.

As meninas do Cariri surpreenderam o Brasil com interpretações de grandes sucessos, que as levaram às etapas finais da competição. Para o show, as artistas propõem um passeio por ritmos e estilos musicais variados, reverenciando desde o Pop contemporâneo à música regional nordestina.

Serviço

Abertura Mostra Sesc de Culturas Cariri

Dia: 08 de novembro

Local: Parque de Exposição Pedro Feliciano Cavalcanti

Endereço: Rua Rui Barbosa, Centro, Crato

Entrada: 2kgs de alimentos não perecíveis