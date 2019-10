Parte da renda do show do padre Fábio de Melo será para as vítimas do desabamento do Edifício Andrea

A FM 93 vai comemorar em grande estilo os seus 43 anos, no show do padre Fábio de Melo, que será realizado em Fortaleza no dia 16 de novembro no Centro de Formação Olímpica do Nordeste e é uma realização do Movimento Amare. Parte da renda do evento será revertida para as famílias das vítimas do desabamento do Edifício Andrea e também em prol das obras realizadas pelo Instituto que promove ação social em instituições carentes de Fortaleza e Região Metropolitana.

O show "O Amor me elegeu" será o último do padre em Fortaleza e contará com participação especial do sacerdote jesuíta e fundador do Movimento Amare, Padre Eugênio Pacelli.

A apresentação contará, ainda, com as participações dos evangelizadores e cantores locais: Suely Façanha, missionária consagrada na Comunidade Católica Shalom; Ticiana de Paula, consagrada na Comunidade Um Novo Caminho e do cantor, Philipe Dantas.

Serviço

Show Padre Fábio de Melo - "O Amor me elegeu"

Data: 16 de novembro de 2019.

Horário: 19h

Local: Centro de Formação Olímpica do Nordeste - CFO - Av. Alberto Craveiro - Castelão - Fortaleza - Ceará

Ingressos: www.bilheteriavirtual.com.br, Café Imprensa (Av. Desembargador Moreira, 2355 - das 11h às 23h); e durante as celebrações no Colégio Santo Inácio (Av. Desembargador Moreira, 2355 - Dionísio Torres): domingo às 10h e 18h e na Noite da Misericórdia (às segundas-feiras, a partir das 18h).