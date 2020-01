Parque do Cocó recebe evento gratuito de meditação na Lua cheia desta sexta-feira

A primeira Lua Cheia de 2020 acontece nesta sexta-feira (10) e rege o signo de Câncer, permitindo um alinhamento mais profundo com as energias do cosmo. Para iniciar o ano com vibrações positivas, o Parque Estadual do Cocó convida os cearenses a meditar sob a Lua Cheia com a organização Arte de Viver. Não é necessário experiência prévia para participar da atividade, pois a meditação será guiada.

A Lua tem influência nas marés e em toda a água do planeta. Como o corpo humano é composto por 70% de água, meditar sob a Lua Cheia pode harmonizar os efeitos da lua sobre o sistema corporal.

A organização Arte de Viver aconselha que os participantes levem tapetes de yoga, cangas, mantas ou toalhas para a prática dos exercícios.

Serviço

Meditação da Lua Cheia no Parque do Cocó

Data: 10 de janeiro

Horário: 19h

Local: Parque Estadual do Cocó (Avenida Padre Antônio Tomás, s/n, Cocó)

Gratuito