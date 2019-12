Paris Jackson, filha do astro do pop Michael Jackson, participou de um ensaio fotográfico e compartilhou os resultados com os seguidores em sua rede social, na noite desta sexta-feira (13).

Nos cliques, Paris aparece com as pernas à mostra, vestida em um look preto com tranparência.

As fotos renderam a Paris Jackson elogios dos fãs como “rainha”, “linda” e “você está arrasando”.