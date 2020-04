Paredão do BBB 20 será triplo e terá formação já nesta sexta

Para acelerar o jogo do BBB 20, o paredão será formado nesta sexta-feira (3). E o eliminado será conhecido já no domingo (5). A final da competição está marcada para acontecer no dia 23 de abril. Porém, há mais pessoas do que semanas.



O paredão, mais uma vez, será triplo. O líder indicará um, a casa, outro, e mais uma vez o mais votado pelos brothers poderá contra golpear e escolher quem irá com ele para a berlinda. Não haverá prova Bate e Volta esta semana. A prova do Anjo acontecerá nesta sexta-feira na hora do almoço.