"Parece que nunca existiu uma Mileide antes do Yhudy", afirma Mileide Mihaile sobre maternidade

Tornar-se mãe foi uma experiência avassaladora para Mileide Mihaile. Em entrevista para a revista Quem, a influencer revelou que a chegada do filho Yhudy, há oito anos, mudou sua vida.

"Quando a gente fica grávida, a cabeça vai mudando, nossos planos são outros. Mas, de fato, quando você tem seu filho nos braços, tudo muda, junto com ele nasce uma nova mulher. Não consigo mais lembrar como eram meus pensamentos, as minhas atitudes. Parece que nunca existiu uma Mileide antes do Yhudy", disse.

Ela completou ainda que criar o filho, fruto do relacionamento com Wesley Safadão, é um desafio. "Além de você ser mãe, você é o pilar da casa, do trabalho. Saber equilibrar e administrar todas essas tarefas e ainda assim ser uma mãe moderna, acompanhar a velocidade da cabeça de um menino de 8 anos, cuidar da vida pessoal e profissional é bem complexo. É uma missão, mas o amor dá um jeito em tudo".

A parceria dos dois se assemelha a de dois irmãos, segundo a influencer. Durante as férias escolares do garoto, Mileide faz o possível para participar das brincadeiras de Yhudy. "Quando a gente não viaja, ficamos em casa, fazemos uma sessão cinema. Ele é louco por fazer cabana, piscina, chama os amigos do prédio, da escola. Somos bem caseiros, mas amamos fazer aquela farra. Todo dia é uma diversão nova".

Apesar de ser difícil conciliar com a agenda profissional, estar ao lado do filho é prioridade. "É importante ter essa relação, esse elo entre mãe e filho. É isso que a gente leva."