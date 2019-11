Paolla Oliveira mostra samba no pé ao gravar clipe da Grande Rio

A atriz Paolla Oliveira, 37, marcou presença nesta quarta-feira (6) tanto na quadra da Grande Rio para gravar um clipe carnavalesco pela escola quanto em um terreiro de candomblé em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A artista ostentou um look branco e outro vermelho transparente e ainda mostrou que não é rainha de bateria da agremiação à toa.

À noite, ela gravou na quadra da escola de samba em Duque de Caxias com David Brazil e as musas da escola Natalia Knnack e Thaina Oliveira. O tema da folia da escola em 2020 será Tata Londirá: o Canto do Caboclo no Quilombo de Caxias. "Hoje é dia de festa na Grande Rio. Estou aqui com uma galera tão incrível para o clipe de apresentação do samba enredo da escola, produzido pelo KondZilla. Um salve para nosso enredo no Carnaval 2020", comentou ela em suas redes sociais.

Paolla Oliveira se tornou rainha da Grande Rio ao receber a coroa de Juliana Paes, ex-rainha da agremiação.